Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134462-kitayskiy-koronavirus-v-ukraine-net-podtverjdennyh-sluchaev-inficirovaniya-minzdrav.html

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Китайским коронавирусом заразились уже 85 тыс. человек по всему миру, однако в Украине по состоянию на 29 февраля нет ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19.

При этом 28 февраля были госпитализированы двое украинцев, которые вернулись из Италии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступили два сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую-референс лабораторию.

Также отмечается, что по состоянию на 29 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 85 тыс. 187 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 924 — летальные. Выздоровели уже 39 тыс. 545 человек.

На территории Европы зарегистрировано 1 тыс. 123 случая заболевания COVID-19 в 27 странах: Италия — 888, Германия — 57, Франция — 57, Испания — 32, Великобритания — 19, Хорватия — пять, Австрия — пять, Россия — два, Финляндия — два, Швеция — 11, Израиль — пять, Швейцария — 10, Греция — четыре, Грузия — три, Норвегия — шесть, Румыния — три, Нидерланды — два, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Азербайджан, Исландия, Литва, Сан-Марино, Туркменистан, Беларусь — по одному случаю.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

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