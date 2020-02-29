Задержанные моряки вернулись на материковую Украину. Фото: Госпогранслужба

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Украинские рыбаки, которые были задержаны российской Федеральной службой безопасности в Азовском море, 29 февраля вернулись на материковую часть Украины.

Четверо рыбаков вернулись на судне, на котором они были в море, когда их задержали российские силовики. Рыболовное судно было сопровождено российскими кораблями на расстояние 10 морских миль от порта Бердянск, где его встретила тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны и сопроводила в Бердянск. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства задержания рыбаков Россией. За нарушение приграничного режима и порядка выхода в море рыбаки привлечены к административной ответственности, а судну запрещено выходить в море в течение 30 дней.

Напомним, 25 февраля стало известно, что Российская Федерация освободила четырех украинских рыбаков, которых 15 февраля задержали сотрудники ФСБ в западной части Азовского моря.

Как известно, 15 февраля управление ФСБ России в Крыму и Севастополе сообщило о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту. Керченский городской суд в Крыму 16 февраля арестовал рыбаков на 10 суток, их обвинили в браконьерстве, а также препятствовании выполнению обязанностей сотрудникам ФСБ.

Офис генерального прокурора после этого начал уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) Уголовного кодекса Украины.