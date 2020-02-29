Затримані рибалки повернулися на материкову Україну. Фото: Держприкордонслужба

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Українські рибалки, які були затримані російською Федеральною службою безпеки в Азовському морі, 29 лютого повернулися на материкову частину України.

Четверо рибалок повернулися на судні, на якому вони були в морі, коли їх затримали російські силовики. Риболовецьке судно супроводжували російські кораблі на відстань 10 морських миль від порту Бердянськ, де його зустріла тактична група катерів Маріупольського загону Морської охорони та супроводила в Бердянськ. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

Зараз встановлюються всі обставини затримання рибалок Росією. За порушення прикордонного режиму та порядку виходу в море рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, а судну заборонено виходити в море протягом 30 днів.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що Російська Федерація звільнила чотирьох українських рибалок, яких 15 лютого затримали співробітники ФСБ в західній частині Азовського моря.

Як відомо, 15 лютого управління ФСБ Росії в Криму і Севастополі повідомило про затримання в Азовському морі судна з чотирма громадянами України на борту. Керченський міський суд в Криму 16 лютого заарештував рибалок на 10 діб, їх звинуватили в браконьєрстві, а також перешкоджанні виконанню обов’язків співробітникам ФСБ.

Офіс генерального прокурора після цього почав кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 278 (викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового) Кримінального кодексу України.