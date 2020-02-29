В Японії через коронавірус скасували фестиваль сакур. Фото: Pixabay

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Ракурс

Китайський коронавірус став причиною скасування фестивалю цвітіння та милування сакурою в японських містах Токіо і Осака.

Всі бажаючі все ще зможуть подивитися на квітучі дерева, але традиційні святкові заходи, які проводяться щороку, цього року скасовані. Про це пише BNO News в Twitter.

Організатори фестивалів жалкують через те, що їм довелося прийняти це рішення через спалах коронавірусу. Традиційно в квітні в ці два міста приїжджають мільйони туристів, щоб помилуватися деревами в білих та рожевих квітах.

В Японії наразі коронавірусом інфікована 241 особа. П’ять інфікованих загинули.

Також повідомляється, що в Ірані коронавірус діагностували ще у 205 осіб, зафіксовані дев’ять нових смертей. Таким чином кількість інфікованих в країні досягла 593 осіб, загиблих 43.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як повідомлялося, коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 2 тис. 924 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 727 осіб. Загальна кількість заражених — понад 85 тис.