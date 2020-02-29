У США підписали контракт на виробництво Javelin для України. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n134459-u-ssha-pidpysaly-kontrakt-na-vyrobnyctvo-javelin-dlya-ukrayiny.html

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Javelin, протитанкові ракетні комплекси американського виробництва, продовжать постачати до України.

Міноборони США підписало контракт з групою компаній Raytheon — Lockheed Martin на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для низки країн, зокрема й України, на суму 18,4 млн дол. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Виробництво повинно бути завершено до 25 червня. Комплекси будуть створювати в Тусоні (штат Арізона, США).

Окрім України, комплекси Javelin повинні отримати Австралія, Грузія, Індонезія, Ірландія, Йорданія, Катар, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Туреччина, Франція, Чехія та Естонія.

Контракт розрахований до 29 лютого 2024 року.

Як відомо, Javelin — це американський переносний протитанковий ракетний комплекс, який призначений для ураження бронетехніки і низько літаючих повільних цілей. Ціна одного комплексу, в комплекті з шістьома ракетами, становить від 600 тис. дол. для США і союзників. Експортна вартість комплексу досягає 1,4 млн дол.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України здійснило закупівлю у США протитанкових комплексів Javelin. Це друга партія, яка надійде до України з США.