В США подписали контракт на производство Javelin для Украины. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/n134459-v-ssha-podpisali-kontrakt-na-proizvodstvo-javelin-dlya-ukrainy.html

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Javelin, противотанковые ракетные комплексы американского производства, продолжат поставлять в Украину.

Минобороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon — Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе и Украины, на сумму 18,4 млн долл. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Производство должно быть завершено до 25 июня. Комплексы будут создавать в Тусоне (штат Аризона, США).

Кроме Украины, комплексы Javelin должны получить Австралия, Грузия, Индонезия, Ирландия, Иордания, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные арабские эмираты, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года.

Как известно, Javelin — это американский переносной противотанковый ракетный комплекс, который предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Цена одного комплекса, в комплекте с шестью ракетами, составляет от 600 тыс. долл. для США и союзников. Экспортная стоимость комплекса достигает 1,4 млн долл.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины осуществило закупку в США противотанковых комплексов Javelin. Это вторая партия, которая поступит в Украину из США.