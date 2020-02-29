В Японии из-за коронавируса отменили фестиваль сакур. Фото: Pixabay

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Ракурс

Китайский коронавирус стал причиной отмены фестиваля цветения и любования сакурой в японских городах Токио и Осака.

Все желающие все еще смогут посмотреть на цветущие деревья, но традиционные праздничные мероприятия, которые проводятся каждый год, в этом году отменены. Об этом пишет BNO News в Twitter.

Организаторы фестивалей сожалеют в связи с тем, что им пришлось принять это решение из-за вспышки коронавируса. Традиционно в апреле в эти два города стекаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться деревьями в белых и розовых цветах.

В Японии на данный момент коронавирусом инфицирован 241 человек. Пять инфицированных погибли.

Также сообщается, что в Иране коронавирус диагностировали еще у 205 человек, зафиксированы девять новых смертей. Таким образом количество инфицированных в стране достигло 593 человек, погибших 43.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Как сообщалось, коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 2 тыс. 924 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 2 тыс. 727 человек. Общее количество зараженных — более 85 тыс.