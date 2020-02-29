Ердоган сказав Путіну відійти з дороги Туреччини у Сирії

Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n134464-erdogan-skazav-putinu-vidiyty-z-dorogy-turechchyny-u-syriyi.html

Ракурс

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Головною темою бесіди була недавня атака на турецькі війська в Ідлібі, в результаті якої загинули 33 турецьких військовослужбовців.

Ердоган сказав Путіну відійти в сторону в Сирії і дозволити турецькій армії «зробити те, що необхідно» з режимом Башара Асада. Про це лідер Туреччини заявив під час свого виступу в Стамбулі, пише Reuters.

Також Ердоган сказав, що турецькі війська прийшли до Сирії на прохання жителів, а не на запрошення Асада, тому найближчим часом військовослужбовці Туреччині не збираються залишати Ідліб.

Ердоган додав, що турецькі війська залишаться у Сирії до повного вирішення питання або покинуть країну, якщо сирійський народ захоче цього.