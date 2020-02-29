Мошенники воруют деньги с банковских счетов, используя SIM-карты жертв

Мошенник. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/n134466-moshenniki-voruut-dengi-s-bankovskih-schetov-ispolzuya-sim-karty-jertv.html

Ракурс

Мошенники стараются шагать в ногу со временем и придумывают новые схемы обмана доверчивых украинцев. На Тернопольщине выявлена мошенническая схема кражи денег с банковской карты с помощью SIM-карты.

В полицию обратилась жительница Тернополя, которая обнаружила большую недостачу на своей кредитной карточке, сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

Женщина утверждает, что ей позвонил мужчина, который назвался представителем оператора связи. Мужчина сообщил, что в данное время на линии ведутся технические работы и возможны сбои связи. «Представитель оператора» попросил женщину назвать три последних номера, на которые она звонила и три номера, с которых ей поступали звонки. Мужчина объяснил, что данная информация необходима для того, чтобы SIM-карта не была заблокирована во время проведения работ.

Через некоторое время SIM-карта женщины перестала работать, но она подумала, что это связано с проводимыми работами на линии. Через некоторое время женщина обратилась в ближайший сервисный центр оператора связи и узнала, что ее SIM-карта заблокирована, а «владелец» получил дубликат.

С помощью дубликата SIM-карты мошенник снял с банковской карты женщины около 13 тыс. грн. Деньги были сняты с помощью банковского мобильного приложения.

Правоохранители разыскивают мошенника, а также рекомендуют гражданам никому не сообщать информацию, которая может быть использована для доступа к их банковским счетам. В полиции уточняют, что ни банк, ни оператор мобильной связи не несут ответственности за подобные случаи кражи денег с банковских счетов, а также не обязаны компенсировать убытки.

Операторы мобильной связи рекомендуют привязывать SIM-карты к паспортным данным для обеспечения большей безопасности.