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Принцесса отправляла деньги на постройку гостиниц и лишилась более 37 млн долларов, фото: Twitter

Мошенники околпачили принцессу на 37 млн долларов

30 янв 2020, 15:23
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Принцесса Лолова стала жертвой мошенников из-за своей доверчивости.

Пожилая дочь покойного саудовского короля Фейсала Аль Сауда отправляла деньги на строительство гостиниц и лишилась 37,6 млн долларов (512 млрд индонезийских рупий). Об этом сообщает AsiaOne.

Женщина семь лет переводила средства двум индонезийцам. Они обещали ей, что деньги потратят на приобретение земли и постройку двух отелей. В 2018 году 71-летняя Лолова обнаружила, что строительство так и не закончили.

Полиция в ходе расследования установила, что кроме ее индонезийских партнеров на землю претендует еще одна компания. Данные аудиторской проверки установили, что эта недвижимость не так ценна, как утверждали принцессе злоумышленники.

Мужчин обвиняют в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег. Им грозит уголовное преследование по статье о мошенничестве.

Принцесса Лолова бинт Фейсал Аль Сауд известна своей борьбой, которая направлена на улучшение уровня образования для женщин в Саудовской Аравии. Она является дочерью короля Фейсала Аль Сауда и королевы Иффат.

Ранее из-за акции протеста на территории Великобритании задержали принцессу Бельгии. Она поддерживала экодвижение Extinction Rebellion.


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