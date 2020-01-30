Принцеса відправляла гроші на будівництво готелів і втратила понад 37 млн доларів, фото: Twitter

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Принцеса Лолова стала жертвою шахраїв через свою довірливість.

Донька покійного саудівського короля Фейсала Аль Сауда відправляла гроші на будівництво готелів і позбулася 37,6 млн доларів (512 млрд індонезійських рупій). Про це повідомляє AsiaOne.

Жінка сім років переводила кошти двом індонезійцям. Вони обіцяли їй, що гроші витратять на придбання землі і будівництво двох готелів. У 2018 році 71-річна Лолова виявила, що будівництво так і не закінчили.

Поліція в ході розслідування встановила, що крім її індонезійських партнерів на землю претендує ще одна компанія. Дані аудиторської перевірки встановили, що ця нерухомість не така цінна, як стверджували принцесі зловмисники.

Чоловіків звинувачують в порушенні закону про боротьбу з відмиванням грошей. Їм загрожує кримінальне переслідування за статтею про шахрайство.

Принцеса Лолова бинт Фейсал Аль Сауд відома своєю боротьбою, яка направлена на поліпшення освіти для жінок в Саудівській Аравії. Вона є дочкою короля Фейсала Аль Сауда і королеви Іффат.

Раніше через акції протесту на території Великобританії затримали принцесу Бельгії. Вона підтримувала екорух Extinction Rebellion.