Взрыв в космосе. Фото: ekovolga.com

https://racurs.ua/n134467-v-kosmose-zafiksirovan-vzryv-kolossalnoy-moschnosti-foto.html

Ракурс

В глубоком космосе ученые зафиксировали мощнейший выброс энергии во Вселенной с момента Большого взрыва. Рекордно мощная вспышка, порожденная сверхмассивной черной дырой, произошла в далеком скоплении галактик в созвездии Змееносца в 390 млн световых лет от Земли.

Еще в 2016 году ученые с помощью рентгеновского телескопа Chandra заметили на краю центральной части скопления галактик в созвездии Змееносца плазму вогнутой формы, сообщает EurekAlert.

Ученые сразу не поверили, что зафиксировали взрыв, так как полость в структуре кластера была огромной. По скромным оценкам, в нее поместится 15 таких галактик, как Млечный Путь.

С помощью радиотелескопов было установлено, что это взорвалась сверхмассивная черная дыра в центре одной из галактик. По оценкам ученых, продолжительность взрыва составляет 240 млн лет.

По словам ученых, в самом центре скопления галактик в созвездии Змееносца находится крупная галактика, содержащая сверхмассивную черную дыру. Эта дыра, как считают астрономы, и была источником масштабного взрыва.