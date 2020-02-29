Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Карта распространения коронавируса. Фото: Google

Коронавирус: первые случаи заражения зафиксированы в Эквадоре и Катаре

29 фев 2020, 18:47
999

Коронавирус не знает границ, сообщения о первых заразившихся SARS-CoV-2 ежедневно поступают с новых стран. О первом случае заражения коронавирусом сообщило Министерство здравоохранения Эквадора. Коронавирус обнаружен у 70-летнего туриста, который сейчас находится в реанимации. Медики оценивают состояние пациента, как критическое.

В Катаре также зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщает Qatar News Agency в Twitter.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что смертельным коронавирусом инфицирован 36-летний гражданин Катара, который недавно вернулся из Ирана.

Он был эвакуирован правительственным чартерным самолетом и с другими пассажирами помещен на карантин. Мужчину госпитализировали в инфекционный центр и разместили в изолированной палате. Пациент находится в стабильном состоянии.

Ведомство проверяет всех лиц, которые контактировали с заразившимся, и применяет карантинные меры. В настоящее время пока нет доказательств распространения вируса в Катаре.

В Великобритании число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 возросло до 23 человек, пишет BNO Newsroom в Twitter. Сообщается, что результаты еще трех пациентов дали положительный результат на коронавирус.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше