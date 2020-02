Коронавирус буквально разделил народы и нации на зараженных и не зараженных. В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы.

В городе появились слухи о том, что в данное медучреждение доставлены больные COVID-19 из города Кум, который является эпицентром коронавируса в Иране, сообщает Al Arabia.

Согласно слухам, в медучреждении на карантине находятся десять человек, у которых подтверждено заражение коронавирусом.

Данная информация довела до бешенства некоторых местных жителей, которые решили сжечь «очаг заражения».

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19#CoronaVirus#Pandemicpic.twitter.com/9xBa0ILU38