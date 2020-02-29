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Коронавирус в Иране. Фото: Еспресо.TV

Коронавирус: в Иране местные жители подожгли больницу, в которую якобы поместили на карантин больных COVID-19 (ВИДЕО)

29 фев 2020, 20:47
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Коронавирус буквально разделил народы и нации на зараженных и не зараженных. В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы.

В городе появились слухи о том, что в данное медучреждение доставлены больные COVID-19 из города Кум, который является эпицентром коронавируса в Иране, сообщает Al Arabia.

Согласно слухам, в медучреждении на карантине находятся десять человек, у которых подтверждено заражение коронавирусом.

Данная информация довела до бешенства некоторых местных жителей, которые решили сжечь «очаг заражения».

Местные власти утверждают, что данные слухи не отвечают действительности и являются откровенной ложью. В больнице действительно оборудовано специальное отделение для больных коронавирусом, но оно пока что пустует, заявляют представители местной власти.

В Министерстве здравоохранения Ирана сообщают, что на сегодняшний день в стране зафиксировано 388 случаев инфицирования коронавирусом, 34 человека умерли от инфекции.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).


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