Коронавирус в Иране. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/n134471-koronavirus-v-irane-mestnye-jiteli-podojgli-bolnicu-v-kotoruu-yakoby-pomestili-na-karantin.html

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Коронавирус буквально разделил народы и нации на зараженных и не зараженных. В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы.

В городе появились слухи о том, что в данное медучреждение доставлены больные COVID-19 из города Кум, который является эпицентром коронавируса в Иране, сообщает Al Arabia.

Согласно слухам, в медучреждении на карантине находятся десять человек, у которых подтверждено заражение коронавирусом.

Данная информация довела до бешенства некоторых местных жителей, которые решили сжечь «очаг заражения».

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19#CoronaVirus#Pandemicpic.twitter.com/9xBa0ILU38 — Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020

Местные власти утверждают, что данные слухи не отвечают действительности и являются откровенной ложью. В больнице действительно оборудовано специальное отделение для больных коронавирусом, но оно пока что пустует, заявляют представители местной власти.

В Министерстве здравоохранения Ирана сообщают, что на сегодняшний день в стране зафиксировано 388 случаев инфицирования коронавирусом, 34 человека умерли от инфекции.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).