Боевики снова обстреливали позиции защитников Украины на Донбассе. Фото: flickr.com

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Ракурс

Война на Донбассе унесла жизнь еще одного украинского героя. В воскресенье, 1 марта, в результате обстрелов российско-оккупационных подразделений один украинский защитник погиб.

Три бойца Объединенных сил сегодня получили ранения, а еще три — получили боевые травмы. За минувшие сутки враг обстреливал позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщил пресс-центр штаба Объединенных сил.

Погибший герой оказался жителем Львовщины. Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на собственной странице в Facebook написал, что сегодня в районе Попасной погиб контрактник из 72 бригады «Черных запорожцев» Игорь Гавриляк, 1986 года рождения. По словам губернатора, война на Донбассе забрала жизнь уже 313 жителей области.

Напомним, 29 февраля оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса позиции украинских военных вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка». В результате обстрела два украинских воина получили ранения.