Война на Донбассе: оккупанты обстреляли воинов ВСУ вблизи КПВВ

Война на Донбассе. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n134472-voyna-na-donbasse-okkupanty-obstrelyali-voinov-vsu-vblizi-kpvv.html

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Война на Донбассе продолжается. Сегодня российские оккупационные войска совершили очередной обстрел позиций украинских воинов из оружия, запрещенного минскими договоренностями. Враг обстрелял из противотанкового ракетного комплекса позиции наших защитников вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка».

В результате данного обстрела два украинских воина получили ранения, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В штабе уточнили, что боевики обстреливали позиции наших воинов именно тогда, когда линию разграничения пересекало большое количество гражданских лиц.

В настоящее время КПВВ «Марьинка» временно закрыт. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Остальные КПВВ работают в обычном режиме.

Всего в течение этих суток незаконные вооруженные формирования боевиков 11 раз нарушили режим тишины. Враг обстреливал украинские позиции из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Боевики использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.