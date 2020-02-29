Війна на Донбасі: окупанти обстріляли воїнів ЗСУ поблизу КПВВ

Війна на Донбасі. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n134472-viyna-na-donbasi-okupanty-obstrilyaly-voyiniv-zsu-poblyzu-kpvv.html

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Війна на Донбасі триває. Сьогодні російські окупаційні війська провели черговий обстріл позицій українських воїнів зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. Ворог обстріляв із протитанкового ракетного комплексу позиції наших захисників поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар'їнка».

В результаті даного обстрілу двоє українських воїнів отримали поранення, повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

У штабі уточнили, що бойовики обстрілювали позиції наших воїнів саме тоді, коли лінію розмежування перетинала велика кількість цивільних осіб.

Зараз КПВВ «Мар'їнка» тимчасово закритий. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян і персоналу. Решта КПВВ працюють у звичайному режимі.

Всього протягом цієї доби незаконні збройні формування бойовиків 11 раз порушили режим тиші. Ворог обстрілював українські позиції зі зброї, забороненої мінськими угодами.

Бойовики використовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.