Коронавирус в Европе. Карта: google.com/maps/

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В Чехии сегодня зафиксированы первые три случая заражения китайским коронавирусом SARS-Cov-2.

У трех пациентов выявляли «легкие симптомы» коронавируса. Все инфицированные прибыли с севера Италии. Министр здравоохранения Чехии Войтех Адам предостерег граждан от поездок в регионы, где зафиксировали наибольшее число случаев заболевания в Европе. Об этом 1 марта сообщает BNOnews у Twitter.

Мы просим всех очень серьезно подумать о том, чтобы не ездить в эти регионы для отдыха или лыжных поездок, потому что существует опасность, — отметил министр.

Китайский коронавирус также впервые обнаружили в Доминиканской Республике. Инфицированное лицо прибыло из Италии.

Общее количество инфицированных коронавирусом SARS-Cov-2 в мире в настоящее время возросло до 87 тыс. 685 человек, умерли 2 тыс. 995 человек. За пределами Китая заболели 7 тыс. 476 человек, умерли 114 человек. Также существенно возросло количество инфицированных в Италии — до 1 тыс. 128 человек, Южной Кореи — 3 тыс. 736 человек и Иране — 978 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, сегодня в Беларуси зафиксировали второй случай заражения коронавирусом, впервые вирус обнаружили на территории Армении. В Великобритании зафиксировали 12 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, три новых случая заражения зафиксированы в Нидерландах, 385 новых случаев и 11 новых смертей в Иране.