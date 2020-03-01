Боевики обстреляли машину из ракетного комплекса. Фото: ria.ru

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Оккупанты 1 марта вблизи населенного пункта Нижнетеплое открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса по автомобилю с украинскими военными.

Машина доставляла на позиции украинских военных продукты питания. Ракета боевиков попала в кабину автомобиля, один из бойцов погиб. Еще два военнослужащих получили ранения, а еще два — боевые травмы. Раненых и травмированных военных доставили в медицинские учреждения. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

В штабе предполагают, что открыл огонь по автомобилю не обычный наемник, а подготовленный оператор-наводчик ПТРК Вооруженных сил Российской Федерации. Оккупант сумел попасть в машину с расстояния почти 3 тыс. 500 м.

Напомним, в штабе ООС заявляли, что 1 марта в результате обстрелов российско-оккупационных подразделений один украинский защитник погиб. Три бойца Объединенных сил получили ранения, а еще три бойца получили боевые травмы.

Оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.