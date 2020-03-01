Офицеров запаса будут призывать на срочную службу. Фото: flickr.com

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Офицеров запаса в 2020 году призовут на срочную службу в армию. Повестки придут офицерам в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находящихся в запасе.

Военная служба лицам офицерского состава предусмотрена законом Украины «О воинской повинности и военной службе». Сроки призыва, объемы, военно-учетные специальности определяют приказы министра обороны Украины и начальника Генерального штаба. Об этом 1 марта сообщил начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков изданию «АрмияInform».

Пока что никакой приказ не издан, не определены сроки, когда их будут призывать, но начальная организационно-плановая работа в военкоматах с этой категорией военнослужащих уже идет. Собираются послужные карточки, уточняются картотеки, количество этих офицеров, — уверяет Волков.

Организацией призыва сейчас занимаются военные комиссариаты. Туда призывники должны появиться и пройти медосмотр. После проведения аттестационных комиссий офицеров могут призвать на службу на 18 месяцев.

Выпускники кафедры военной подготовки призываются путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца они будут изучать свою военно-учетную специальность, а затем будут назначены на военную службу в не боевые части армии. Волков уточнил, что офицеров запаса не будут привлекать к участию в операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, в феврале Минобороны разослало в облгосадминистрации письма с рекомендациями председателям призывных комиссий относительно того, как рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва 18 и 19-летним парням.