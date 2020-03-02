Олексій Гончарук і Андрій Єрмак. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n134502-goncharuk-i-iermak-zustrichalysya-u-kyyivskomu-restorani-jurnalist-foto.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у неофіційній обстановці зустрівся з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Зустріч проходила вчора ввечері в київському ресторані «Сутра».

Свідком даної зустрічі став журналіст Крістофер Міллер, який опублікував у Twitter кілька знімків із ресторану.

За словами журналіста, розмова у чиновників була серйозною і велась приглушеними голосами.

Відразу після закінчення бесіди Гончарук і Єрмак покинули заклад.

Журналіст повідомив, що багато чого йому почути не вдалося, але все ж він міг розчути ім’я олігарха Ігоря Коломойського.

Як раніше писав «Ракурс», у середу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, ініціатором якого виступив президент України Володимир Зеленський. До порядку денного засідання включено питання про Кабінет міністрів. За інформацією деяких ЗМІ, під час даного засідання буде вирішуватися питання про відставку Гончарука.