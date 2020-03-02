Война на Донбассе: журналист объяснил активизацию боевиков пассивностью разведки ВСУ, фото — Dyvys-инфо

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Отсутствие реакции чиновников на новые обстрелы на линии разграничения на Донбассе, а также очередную смерть украинского военного стала причиной вспышки гнева военного журналиста Юрия Бутусова.

В Фейсбук он сообщил, что снова «российские солдаты зашли внутрь наших позиций, атаковали на тыловой дороге машину поставки 46-й бригады».

Бутусов считает, что противник воспользовался сокращением активности украинских разведгрупп, а нападение произошло там, где якобы прекратили стрелять — вблизи Станицы Луганской. Он считает, что главнокомандующий обязан реагировать и делать выводы из таких трагедий.

Реакция должна быть немедленная, президент обязан выразить соболезнования погибшему за Украину. Это не коронавирус, это реальная угроза. Но молчание означает, что главнокомандующий вообще отсутствует на рабочем месте, — написал Бутусов.

Напомним, что 1 марта один украинский военнослужащий погиб, семеро получили ранения в результате новых обстрелов на Донбассе.

Сегодня оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка. Потерь среди украинских военнослужащих нет. 2 марта в Красногоровке ранен гражданский.

Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы могут представлять угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель, — сообщил штаб ООС.

Подразделения ООС дали по российским оккупантам адекватный ответ.