Гончарук в марте пообещал низкие платежки в феврале. Фото: glavcom.ua

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Платежка за тепло за февраль 2020 года будет самой низкой за весь отопительный сезон.

Меньше за тепло заплатят украинцы, которые пользуются индивидуальным отоплением. Таким пользователям в феврале счета за теплоснабжение снизятся до 40%, по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в собственном канале в Telegram.

Правительство выполнило поручение президента и обеспечило уменьшение платежки за отопление. Мы разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить «платежку», а это — прозрачное рыночное ценообразование, — подчеркнул глава Кабмина.

По словам Гончарука, правительство продолжит политику энергоэффективности, обещает работать над тем, чтобы у украинцев постоянно уменьшались расходы на коммунальные услуги.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявлял, что цены на газ в Украине летом 2020 года будут снижены до рекордно низких тарифов.