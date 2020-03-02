Курьез в Раде: Рабинович включил Вставай, страна огромная, чтобы выгнать фашизм из Украины, скриншот видео

https://racurs.ua/n134526-rabinovich-vkluchil-v-rade-vstavay-strana-ogromnaya-chtoby-vygnat-fashizm-iz-ukrainy-video.html

Ракурс

Заседание согласительного совета в парламенте 2 марта не обошлось без скандала.

Один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович вспомнил, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на прошлой неделе опроверг участие Киева в празднованиях годовщины победы СССР во Второй мировой войне в Москве.

Украина не будет праздновать 9 мая, но праздники будут, — заявил Рабинович и зачитал несколько дат, которые официально будут отмечать в Киеве в 2020 году.

В частности, нардеп вспомнил о 130-летии со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы, которого назвал «нацистом и помощником Эрика Коха», 110-летии Василия Сидора (по версии Рабиновича, это нацистский коллаборационист, боец ​​батальона «Нахтигаль», а также «убийца поляков и евреев»), 120-летии Владимира Кубийовича, который, по мнению депутата, является организатором дивизии СС-«Галичина».

Вы совсем охренели, вы не заставите праздновать нас дни рождения этих мракобесов фашизма! — заявил Рабинович.

Он начал убеждать, что «наши герои — это воины Красной армии, освободившие Украину и мир от фашизма, и убеждал, что «фашизм в Украине не пройдет».

Спикер Рады Дмитрий Разумков не отреагировал на это заявление, а в конце своего спича Рабинович достал смартфон и включил на нем советскую патриотическую песню «Вставай, страна огромная!».

Напомним, что Василий Сидор — полковник УПА, командир оперативной группы «УПА-Запад», генеральный судья ОУН, заместитель главного командира УПА. Иван Полтавец-Остряница — украинский военный и политический деятель, консерватор, монархист-гетманец, потомок казацкого рода гетмана Якова Остряницы, офицер российской царской армии в годы Первой мировой войны, наказной атаман Вольного Казачества Украины (1917—1920). Был адъютантом гетмана Павла Скоропадского, генеральный писарь Украинской Державы 1918 года.

Владимир Кубийович — украинский историк, географ, энциклопедист, издатель, общественно-политический деятель, организатор издания и главный редактор «Энциклопедии украиноведения» и фундаментального труда «География украинских и смежных земель».

«Ракурс» в феврале сообщал, что Рабинович предложил народным депутатам сформировать делегацию украинского парламента и отправить ее в Москву на празднование 75-й годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне.