Курйоз в Раді: Рабінович увімкнув Вставай, страна огромная, щоб вигнати фашизм з України, скріншот відео

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Засідання погоджувальної ради у парламенті 2 березня не минулося без скандалу.

Один із лідерів фракції «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабінович пригадав, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко минулого тижня заперечив участь Києва у святкуваннях річниці перемоги СРСР у Другій світовій війні в Москві.

Україна не буде святкувати 9 травня, але свята будуть, — заявив Рабінович і зачитав декілька дат, які офіційно відзначатимуть у Києві в 2020 році.

Зокрема, нардеп згадав про 130-річчя з дня народження Івана Полтавця-Остряниці, якого назвав «нацистом і помічником Еріка Коха», 110-річчя Василя Сидора (за версією Рабіновича, це нацистський колаборант, боєць батальйону «Нахтігаль», а також «вбивця поляків та євреїв»), 120-річчя Володимира Кубійовича, який, на думку депутата, є організатором дивізії СС-Галичина".

Ви зовсім охриніли, ви змусите святкувати нас дні народження цих мракобісів фашизму! — заявив Рабінович.

Він почав переконувати, що «наші герої — це воїни Червоної армії, які визволили Україні і світ від фашизму, і переконував, що «фашизм в Україні не пройде».

Спікер Ради Дмитро Разумков не відреагував на цю заяву, а наприкінці свого спічу Рабінович дістав смартфон і увімкнув на ньому радянську патріотичну пісню «Вставай, страна огромная!».

Нагадаємо, що Василь Сидор — полковник УПА, командир оперативної групи УПА-Захід, генеральний суддя ОУН, заступник головного командира УПА. Іван Полтавець-Остряниця — український військовик та політичний діяч, консерватор, монархіст-гетьманець, нащадок козацького роду гетьмана Якова Остряниці, офіцер російської царської армії в роки Першої світової війни, наказний отаман Вільного Козацтва України (1917—1920). Був ад’ютантом гетьмана Павла Скоропадського, генеральний писар Української Держави (1918).

Володимир Кубійович — український історик, географ, енциклопедист, видавець, громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор «Енциклопедії українознавства» та фундаментальної праці «Географія українських і сумежних земель».

«Ракурс» у лютому повідомляв, що Рабінович запропонував народним депутатам сформувати делегацію українського парламенту й відправити її у Москву на святкування 75-ї річниці перемоги над фашизмом у Другій світовій війні.