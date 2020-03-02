Прийшла весна, люди очікують посадок — Корнієнко про виклик у Раду Рябошапки і Ситника

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Ракурс

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив про необхідність цієї весни почати «посадки», як президент Володимир Зеленський та нардепи обіцяли напередодні минулорічних виборів. Також Корнієнко хоче поспілкуватися на пленарному засіданні у Верховній Раді 4 березня очільника НАБУ Артема Ситника та генпрокурора Руслана Рябошапку.

Прийшла весна, багато людей очікує посадок, які ми обіцяли торік. Зрозуміло, що минулої весни ми просто б не встигли це зробити. Цієї весни точно це треба буде робити, тому дуже важливо, у середу провести дуже серйозну розмову з нашими колегами, які очолюють правоохоронні органи. У першу чергу з очільником Генпрокуратури Русланом Рябошапкою, в плані того, як відбувається реформа прокуратури і чому велика системна реформа заважає поточній діяльності, заважає висувати підозри, — сказав Корнієнко.

Він додав, що також має відбутися непроста розмова з НАБУ, «яке довго розповідало, що їм заважає відсутність політичної волі».

Президенти змінюються, політична воля змінюється — роботи знов немає. Потім заважала відсутність Антикорупційного суду — запрацював, а роботи немає. До решти очільників, і МВС, і СБУ, і ДБР — є питання щодо поточної діяльності, резонансних справ, що зараз на слуху, — додав Корнієнко.

Разом з тим, низка громадських організацій, серед яких Transparency International Ukraine, «Центр протидії корупції», рух «ЧЕСНО», «Автомайдан» та інші наполягають, що Рябошапка — перший генпрокурор, який розпочав масштабну «чистку» в системі прокуратури.

Спроба його звільнення свідчить про бажання негайно припинити будь-які зміни в системі. Зокрема зупинити переатестацію прокурорів усіх рівнів… Поряд з цим, недоторканим залишається очільник Міністерства внутрішніх справ та органи Національної поліції… Це банальна спроба узурпувати владу над органами правопорядку та прокуратурою, — зазначають громадські активісти.

На їхню думку, спроба влади позбутися Рябошапки та Ситника йдуть паралельно з підсиленням позицій нереформованих МВС та СБУ, тому дивіденди з цього отримають Арсен Аваков та олігарх Ігор Коломойський.

Як раніше писав «Ракурс», у середу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. До порядку денного засідання включено питання про Кабінет міністрів. За інформацією деяких ЗМІ, під час цього засідання вирішиться подальша доля Гончарука на посаді прем'єра, а також доля Ситника і Рябошапки.