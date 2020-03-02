Ринок землі: у «Слузі народу» записали ролик про суть земельної реформи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134524-rynok-zemli-u-sluzi-narodu-poyasnyly-sut-zemelnoyi-reformy-video.htmlРакурс
Верховна Рада України на цьому тижні продовжить працювати над проектом закону № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».
Народні обранці розглядають документ у другому читанні. Парламентарям залишилося опрацювати понад 2 тис. 500 поправок з понад 4 тис. поправок. Законопроект про ринок землі був створений в результаті національного діалогу всіх зацікавлених сторін. Про це 2 березня повідомила партія «Слуга народу» у опублікованому на YouTube відеоролику.
У ролику наголошується, що законом встановлюється ліміт щодо концентрації землі в одні руки — не більше 10 тис. га. Іноземні громадяни та компанії зможуть отримати доступ до ринку землі лише після референдуму.
Актори законопроекту зазначають, що забороняється продаж землі у п’ятидесятикілометровій прикордонній зоні. У тексті закону прописано, що всі угоди на окупованих територіях вважаються недійсними, крім угоди про спадок.
У «Слузі народу» пропонують продавати землю за ціною 25−30 тис. грн за гектар. Заявляють, що розрахуватися за ділянку можна буде лише безготівково.
Нагадаємо, уповноважений президента України з питань землі Роман Лещенко заявляв, що земельна реформа дає право власнику паю не тільки володіти, а й розпоряджатися землею.