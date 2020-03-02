Закон про ринок землі роз’яснили українцям в «Слузі народу». Фото: landlord.ua

https://racurs.ua/ua/n134524-rynok-zemli-u-sluzi-narodu-poyasnyly-sut-zemelnoyi-reformy-video.html

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Верховна Рада України на цьому тижні продовжить працювати над проектом закону № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Народні обранці розглядають документ у другому читанні. Парламентарям залишилося опрацювати понад 2 тис. 500 поправок з понад 4 тис. поправок. Законопроект про ринок землі був створений в результаті національного діалогу всіх зацікавлених сторін. Про це 2 березня повідомила партія «Слуга народу» у опублікованому на YouTube відеоролику.

У ролику наголошується, що законом встановлюється ліміт щодо концентрації землі в одні руки — не більше 10 тис. га. Іноземні громадяни та компанії зможуть отримати доступ до ринку землі лише після референдуму.

Актори законопроекту зазначають, що забороняється продаж землі у п’ятидесятикілометровій прикордонній зоні. У тексті закону прописано, що всі угоди на окупованих територіях вважаються недійсними, крім угоди про спадок.

У «Слузі народу» пропонують продавати землю за ціною 25−30 тис. грн за гектар. Заявляють, що розрахуватися за ділянку можна буде лише безготівково.

Нагадаємо, уповноважений президента України з питань землі Роман Лещенко заявляв, що земельна реформа дає право власнику паю не тільки володіти, а й розпоряджатися землею.