Закон о рынке земли разъяснили украинцам в «Слуге народа». Фото: landlord.ua

https://racurs.ua/n134524-rynok-zemli-v-sluge-naroda-obyasnili-sut-zemelnoy-reformy-video.html

Ракурс

Верховная Рада Украины на этой неделе продолжит работать над проектом закона № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Народные избранники рассматривают документ во втором чтении. Парламентариям осталось проработать более 2 тыс. 500 поправок из более 4 тыс. поправок. Законопроект о рынке земли был создан в результате национального диалога всех заинтересованных сторон. Об этом 2 марта сообщила партия «Слуга народа» в опубликованном на YouTube видеоролике.

В ролике отмечается, что законом устанавливается лимит по концентрации земли в одни руки — не больше 10 тыс. га. Иностранные граждане и компании смогут получить доступ к рынку земли только после референдума.

Актеры законопроекта отмечают, что запрещается продажа земли в пятидесятикилометровой пограничной зоне. В тексте закона прописано, что все сделки на оккупированных территориях считаются недействительными, кроме соглашения о наследстве.

В «Слуге народа» предлагают продавать землю по цене 25−30 тыс. грн за гектар. Заявляют, что рассчитаться за участок можно будет только по безналу.

Напомним, уполномоченный президента Украины по вопросам земли Роман Лещенко заявлял, что земельная реформа дает право владельцу пая не только владеть, но и распоряжаться землей.