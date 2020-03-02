Алексей Гончарук. Фото: bigmir.net

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Ракурс

Пранкер «Джокер» опубликовал свою переписку с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Конечно же, Гончарук не стал бы общаться с пранкером напрямую, поэтому «Джокер» вел переписку с чиновником от лица нардепа из фракции «Слуга народа» Гео Лероса.

Переписывался пранкер с чиновником как раз во время кассетного скандала, главным героем которого был Гончарук. Скриншоты переписки «Джокер» опубликовал в своем Telegram-канале.

Пранкер в предисловии к публикации отметил, что ему удалось перевоплотиться в Лероса и завязать знакомство с Гончаруком. Лже-Лерос высказал свою поддержку Гончаруку, что помогло ему втереться в доверие к премьер-министру.

«Джокер» предупредил премьер-министра, что Андрей Богдан в разговоре обмолвился, что вовсе не хочет снимать Гончарука с занимаемой должности, а хочет его воспитать.

Гончарук был весьма удивлен и уточнил, за что именно его хотят перевоспитать.

Через несколько дней «Джокер» предупредил Гончарука, что против него готовится какая-то провокация. Премьер-министр ответил, что он очень надеялся, что все уже успокоилось, но, наверное, ошибся.

Когда «Джокер» сообщил, что в соцсетях появилась новая скандальная запись, Гончарук ответил, что не воспринимает данный скандал всерьез.

Через несколько дней «Джокер» спросил у Гончарука относительно слухов о том, что премьер-министр написал заявление об отставке. Чиновник ответил, что никакого заявления не писал, но и не исключает такой возможности.

Чуть позже пранкер спросил у премьер-министра, не слышал ли он о предполагаемой отставке Андрея Богдана и назначение на его место Андрея Ермака. Гончарук ответил, что такие слухи были, но он не думает, что все настолько серьезно.

Как ранее писал «Ракурс», Гончаруку грозит скорая отставка. По сообщениям СМИ, в среду на очередном заседании Верховной Рады, инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский, должны рассмотреть вопрос об увольнении Гончарука с занимаемой должности премьер-министра.