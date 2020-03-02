Олексій Гончарук. Фото: bigmir.net

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Ракурс

Пранкер «Джокер» опублікував своє листування з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Звичайно ж, Гончарук не став би спілкуватися з пранкером безпосередньо, тому «Джокер» листувався з чиновником від імені нардепа з фракції «Слуга народу» Гео Лероса.

Листувався пранкер з чиновником якраз під час касетного скандалу, головним героєм якого був Гончарук. Скріншоти листування «Джокер» опублікував у своєму Telegram-каналі.

Пранкер у передмові до публікації зазначив, що йому вдалося перевтілитися в Лероса і зав’язати знайомство з Гончаруком. Фейковий Лерос висловив свою підтримку Гончаруку, що допомогло йому втертися у довіру до прем'єр-міністра.

«Джокер» попередив прем'єр-міністра, що Андрій Богдан у розмові обмовився, що зовсім не хоче знімати Гончарука з посади, а хоче його перевиховати.

Гончарук був вельми здивований і уточнив, за що саме його хочуть перевиховати.

Через кілька днів «Джокер» попередив Гончарука, що проти нього готується якась провокація. Прем'єр-міністр відповів, що він дуже сподівався, що все вже заспокоїлося, але, напевно, помилився.

Коли «Джокер» повідомив, що в соціальних мережах з’явився новий скандальний запис, Гончарук відповів, що не сприймає даний скандал всерйоз.

Через кілька днів «Джокер» запитав у Гончарука щодо чуток про те, що прем'єр-міністр написав заяву про відставку. Чиновник відповів, що ніякої заяви не писав, але не виключає такої можливості.

Трохи пізніше пранкер запитав у прем'єр-міністра, чи не чув він про передбачувану відставку Андрія Богдана і призначення на його місце Андрія Єрмака. Гончарук відповів, що такі чутки були, але він не думає, що все настільки серйозно.