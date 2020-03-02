Коронавірус у Південній Кореї: лідери секти підуть під суд через зараження тисяч прихожан. Фото: УНН

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Коронавірус SARS-CoV-2 масово поширився в Південній Кореї, зокрема й через представників секти «Храм скинії свідчення Шинь-чонджи». Влада Сеула 1 березня подала до прокуратури позовну заяву проти 12 лідерів цієї секти. Їх звинувачують у вбивстві, заподіянні шкоди, а також порушенні закону щодо контролю за поширенням інфекційних захворювань.

Понад половина інфікованих коронавірусом у Південній Кореї — це саме члени вказаної релігійної організації, пише BBC.

Згідно з офіційними даними, спалах нового коронавірусу в Південній Кореї почався в місті Тегу. Послідовники апокаліптичної секти могли заразити одне одного під час здійснення релігійного обряду, після цього коронавірус почав масово поширюватися країною.

Лікарі обстежили усіх 230 тис. членів секти, із них приблизно 9 тис. осіб поскаржилися, що відчувають симптоми захворювання.

Засновник секти, 88-річний Лі Ман Хі, також здав аналізи на коронавірусну інфекцію, але результати поки що невідомі.

Нагадаємо, в грудні 2019 року в місті Ухань у Китаї почалася епідемія нового коронавірусу, який спричиняє нетипову пневмонію. Південна Корея стала другою країною після КНР за кількістю інфікованих коронавірусом: відомо про понад 3,7 тис. підтверджених випадків захворювання та 21 смерть.

«Храм скинії свідоцтва Шінь-Чонджу» — релігійна течія, яка була заснована в 1984 році проповідником Лі Ман Хі в Південній Кореї. 88-річний Лі вважає себе «обіцяним пастором» із Біблії, який прийде замість Ісуса. Послідовники цього вчення переконані, що Друге пришестя вже відбулося — в образі їхнього лідера Лі.

За останніми даними, у світі зареєстровано понад 89 тис. лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус SARS-CoV-2, а 3 тис. 48 осіб — загинули. Одужали від коронавірусу понад 45 тис. осіб.

В Україні на сьогодні жодного випадку коронавірусу офіційно не зафіксовано.