Закордонних паспортів в українців побільшає: Гончарук прокоментував ускладнення поїздок до Росії, фото — Вести

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Ракурс

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував запровадження вимоги здійснювати поїздки до Росії тільки за закордонними паспортами з 1 березня.

Гончарук вважає, що таке рішення стимулюватиме українців оформляти більше закордонних паспортів. Про це керівник уряду розповів на брифінгу у Кабміні 2 березня.

Гончарук вважає, що нововведення щодо поїздок до Росії стимулюватиме громадян до оформлення цього документу. Крім того, глава уряду доручить міграційній службі «прокомунікувати питання» щодо впливу новації на безпеку країни і на кількість українців, які їздять на заробітки до РФ.

Нагадаємо, що з 1 березня українці не виїдуть в РФ із внутрішнім паспортом, а тільки при наявності закордонного паспорта.

Раніше перетинати українсько-російський кордон можна було і з внутрішнім українським паспортом. А от виїхати з РФ можна буде як за внутрішніми паспортами, так і за свідоцтвом про народження (якщо йдеться про дітей).

Нововведення є також додатковою засторогою для боржників з аліментів: тепер вони не зможуть втекти до Росії, щоб уникнути відповідальності.

«Ракурс» повідомляв, що з 9 лютого змінилися правила в’їзду в Крим та виїзду з нього для українських громадян, які не досягли 16-річного віку. Виїзд на тимчасово окуповану територію такої категорії громадян можливий лише у супроводі батьків або уповноважених ними осіб.