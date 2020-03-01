Паспортний режим: від сьогодні українці не виїдуть в РФ із внутрішнім паспортом, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n134476-rosiya-staie-zakordonnyam-vid-sogodni-ukrayinci-ne-vyyidut-v-rf-iz-vnutrishnim-pasportom.html

Ракурс

Громадяни України не зможуть перетинати кордон з Росією за внутрішніми паспортами. Про це нагадує Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Постанова уряду України від 18 грудня 2019 року № 1056 стала чинною саме сьогодні. Тепер українці зможуть в’їхати в Росії тільки при наявності закордонного паспорта.

Нові правила перетину кордону з Росією запроваджують з 1 березня. Раніше перетинати українсько-російський кордон можна було і з внутрішнім українським паспортом. А от виїхати з РФ можна буде як за внутрішніми паспортами, так і за свідоцтвом про народження (якщо йдеться про дітей).

Таку зміну роблять не тільки заради жорсткішого контролю українців і обмеження їхньої міграції, а задля зручності.

Зменшиться час перетину кордону, а у випадку втрати паперового паспорта громадянина України в РФ українцеві надзвичайно важко повернутися додому. Нововведення є також додатковою засторогою для боржників з аліментів: тепер вони не зможуть втекти до Росії, щоб уникнути відповідальності.

Росія збереже дію на території країни внутрішніх паспортів громадян України після 1 березня.

«Ракурс» повідомляв, що з 9 лютого змінилися правила в’їзду в Крим та виїзду з нього для українських громадян, які не досягли 16-річного віку. Виїзд на тимчасово окуповану територію такої категорії громадян можливий лише у супроводі батьків або уповноважених ними осіб.