Паспортный режим: с сегодняшнего дня украинцы не выедут в РФ с внутренним паспортом, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n134476-rossiya-stanovitsya-zarubejem-s-1-marta-ukraincy-ne-vyedut-v-rf-po-vnutrennemu-pasportu.html

Ракурс

Граждане Украины не смогут пересекать границу с Россией по внутренним паспортам. Об этом напоминает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Постановление правительства Украины от 18 декабря 2019 года № 1056 вступило в силу именно сегодня. Теперь украинцы смогут въехать в Россию только при наличии загранпаспорта.

Новые правила пересечения границы с Россией вводят с 1 марта. Ранее пересекать российско-украинскую границу можно было и с внутренним украинским паспортом. А вот уехать из РФ можно будет как по внутренним паспортам, так и по свидетельству о рождении (если речь идет о детях).

Такое изменение делают не только ради жесткого контроля украинцев и ограничения их миграции в РФ, а для удобства.

Уменьшится время пересечения границы, а в случае потери бумажного паспорта гражданина Украины в РФ украинцу чрезвычайно трудно вернуться домой. Нововведение также является дополнительным предостережением для должников по алиментам: теперь они не смогут убежать в Россию, чтобы избежать ответственности.

Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта.

«Ракурс» сообщал, что с 9 февраля изменились правила въезда в Крым и выезда из него для украинских граждан, не достигших 16-летнего возраста. Теперь выезд на временно оккупированную территорию такой категории граждан возможен только в сопровождении родителей или уполномоченных ими лиц.