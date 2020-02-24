Более 1,1 млн жителей Крыма и ОРДЛО получили украинскую «биометрику». Фото: УНИАН

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Оккупация Донбасса и аннексия Крыма не мешают жителям этих территорий оформлять украинские документы, в частности, загранпаспорта.

Биометрический паспорт для выезда за границу себе сделали более 950 тыс. жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Такие данные по состоянию на середину февраля 2020 года сообщила Государственная миграционная служба, пишет DW.

Гражданам Украины, у которых есть прописка в ОРДЛО, по состоянию на февраль 2020 года оформили и выдали 950 тыс. 405 паспортов для выезда за границу. Что касается жителей оккупированного Крыма, они оформили более 150 тыс. украинских загранпаспортов.

За последний год жители Крымского полуострова получили 16 тыс. таких паспортов.

Как известно, для получения паспорта гражданина для выезда за границу гражданин должен, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины. Биометрические паспорта для выезда за границу в Украину оформляются и выдаются с 2015 года.

Напомним, украинский паспорт по итогам 2019 года опустился с 41-го на 43-е место в рейтинге паспортов по возможности путешествовать по миру без визы или с получением визы по прибытию, который составляет компания Henley&Partners.

За прошлый год Украина получила безвиз с Бахрейном и Саудовской Аравией, но одновременно потеряла с Бенином и Джибути. Таким образом общее количество безвизовых стран для украинцев не изменилось и составляет 128 государств.