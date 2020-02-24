Понад 1,1 млн жителів Криму та ОРДЛО отримали українську «біометрику». Фото: УНІАН

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Окупація Донбасу та анексія Криму не заважають жителям цих територій оформлювати українські документи, зокрема, закордонні паспорти.

Біометричний паспорт для виїзду за кордон собі зробили понад 950 тис. жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей. Такі дані станом на середину лютого 2020 року повідомила Державна міграційна служба, пише DW.

Громадянам України, які мають прописку в ОРДЛО, станом на лютий 2020 року оформили та видали 950 тис. 405 паспортів для виїзду за кордон. Що стосується жителів окупованого Криму, вони оформили понад 150 тис. українських закордонних паспортів.

За останній рік жителі Кримського півострова отримали 16 тис. таких паспортів.

Як відомо, для отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон громадянин повинен, зокрема, надати паспорт громадянина України. Біометричні паспорти для виїзду за кордон в Україну оформляються та видаються з 2015 року.

Нагадаємо, український паспорт за підсумками 2019 року опустився з 41-го на 43-е місце в рейтингу паспортів по можливості подорожувати по світу без візи або з отриманням візи по прибуттю, який складає компанія Henley&Partners.

За минулий рік Україна отримала безвіз з Бахрейном і Саудівською Аравією, але одночасно втратила з Беніном і Джибуті. Таким чином загальна кількість безвізових країн для українців не змінилася і складає 128 держав.