Загранпаспортов станет больше: Гончарук прокомментировал осложнение поездок в Россию, фото — Конотоп-city

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Ракурс

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал введение требования осуществлять поездки в Россию только по заграничным паспортам с 1 марта.

Гончарук считает, что такое решение будет стимулировать украинцев оформлять больше загранпаспортов. Об этом глава правительства рассказал на брифинге в Кабмине 2 марта.

Гончарук считает, что нововведение относительно поездок в Россию будет стимулировать граждан к оформлению этого документа. Кроме того, глава правительства поручит миграционной службе «прокоммуницировать вопрос» о влиянии новации на безопасность страны и на количество украинцев, которые ездят на заработки в РФ.

Напомним, что с 1 марта украинцы не смогут выехать в РФ с внутренним паспортом гражданина Украины, а только при наличии загранпаспорта.

Ранее пересекать российско-украинскую границу можно было и с внутренним украинским паспортом. А вот уехать из РФ в Украину пока можно будет как по внутренним паспортам, так и по свидетельству о рождении (если речь идет о детях).

Нововведение также станет дополнительным предостережением для должников по алиментам: теперь они не смогут убежать в Россию, чтобы избежать ответственности.

«Ракурс» сообщал, что с 9 февраля изменились правила въезда в Крым и выезда из него для украинских граждан, не достигших 16-летнего возраста. Выезд на временно оккупированную территорию такой категории граждан возможен только в сопровождении родителей или уполномоченных ими лиц.