Обсервация в Новых Санжарах завершится 5 марта. Фото: liga.net

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Обсервация в медицинском центре Нацгвардии «Новые Санжары» завершится в четверг, 5 марта.

Граждане Украины и иностранцы, которые находятся на карантине в Полтавской области, по состоянию на 2 марта здоровые. Об этом сегодня заявил заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга относительно ситуации с противодействием распространения коронавируса. Трансляцию мероприятия проводили украинские медиа.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что финальные результаты тестов будут известны 4 марта. Если коронавирус не обнаружат, эвакуированные украинцы смогут покинуть медицинский центр «Новые Санжары» уже 5 марта.

В Минздраве подчеркнули, что в Украине не зафиксировали ни один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Кроме того, по состоянию на 28 февраля информация о наличии украинцев среди инфицированных коронавирусом на территории КНР в посольство Украины не поступала. Дипломатическое ведомство продолжает находиться на постоянной связи с гражданами Украины, которые отказались от эвакуации.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыли эвакуированные из Китая люди. После того, как стало известно, что в Новые Санжары привезут на 14-дневную обсервацию эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, в поселке произошли протесты и столкновения. В результате столкновений пострадали девять правоохранителей и один гражданский. События квалифицированы полицией по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Были задержаны 24 человека, на следующий день 23 активистов отпустили. Большинство из задержанных оказались неместными жителями.

В СНБО заявляли, что 27 февраля молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных 22 февраля, не выявили коронавирус.