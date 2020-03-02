Киву вызвали в ГБР, чтобы вручить подозрение по делу об избиении ветерана АТО, скриншот видео

https://racurs.ua/n134519-kivu-vyzvali-v-gbr-chtoby-vruchit-podozrenie-po-delu-ob-izbienii-veterana-ato.html

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Народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву ожидают сегодня в Госбюро расследований, чтобы вручить текст подозрения в совершении уголовного преступления.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по поручению Руслана Рябошапки следователь ГБР 27 февраля вызвал Киву на 2 марта (14.00).

Рябошапка 22 января по заявлению потерпевшего, ветерана АТО Михаила Майнмана, открыл уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений.

Кива подрался с Майнманом в одном из столичных ресторанов. Кива начал первым и, как показали записи камер наблюдения, ударил потерпевшего головой в лицо. Он сломал нос Майнману и получил от него удар в подбородок.

Сведения об этом инциденте квалифицированы по ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Согласно изменениям в законодательство относительно снятия депутатской неприкосновенности, открыть производство относительно нардепа может только генпрокурор.