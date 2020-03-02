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Киву чекають в ДБР, щоб вручити підозру у справі про побиття ветерана АТО, скріншот відео

Киву викликали в ДБР, щоб вручити підозру у справі про побиття ветерана АТО (ДОКУМЕНТ)

2 бер 2020, 12:05
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Народного депутата із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Іллю Киву очікують сьогодні в Держбюро розслідувань, щоб вручити текст підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за дорученням Руслана Рябошапки слідчий ДБР 27 лютого викликав Киву на 2 березня (14.00).

Рябошапка 22 січня за заявою потерпілого, ветерана АТО Михайла Майнмана, порушив кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

Киву чекають в ДБР, щоб вручити підозру у справі про побиття ветерана АТО, фото — Офіс генпрокурора

Киву чекають в ДБР, щоб вручити підозру у справі про побиття ветерана АТО, фото — Офіс генпрокурора

Кива побився із Майнманом в одному зі столичних ресторанів. Кива почав першим і, як засвідчили записи камер спостереження, вдарив потерпілого головою в обличчя. Він зламав ніс Майнману і отримав від нього удар у підборіддя.

Відомості про цей інцидент кваліфіковані за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Згідно зі змінами до законодавства щодо зняття депутатської недоторканості, відкрити провадження щодо нардепа може лише генпрокурор.

Джерело: Ракурс


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