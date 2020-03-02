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Ракурс
Гончарук про ймовірну ротацію міністрів в уряді: Рішення ще “на столі” / Фото: Кабмін

Ми думаємо про підсилення уряду, рішення ще «на столі» — Гончарук про ймовірну ротацію міністрів

2 бер 2020, 11:59
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Олексій Гончарук, який сьогодні під час брифінгу заявив, що жодних заяв про відставку з посади прем'єр-міністра України він станом на понеділок не писав, також прокоментував ситуацію щодо можливого призначення нових міністрів у Кабміні 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Ми думаємо над серйозним підсиленням уряду. Це командне рішення, яке в тому числі залежить, переважно від президента, від позиції колег у парламенті. Яким буде фінальне рішення я би зараз не хотів коментувати, бо воно ще «на столі». Говорити кого плануємо замінити, а кого — ні, трошки зарано, — зазначив Гончарук у відповідь на запитання журналіста щодо можливої відставки Зоряни Скалецької з посади глави МОЗ, а також інших міністрів.

Як раніше писав «Ракурс», у середу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. До порядку денного засідання включено питання про Кабінет міністрів. За інформацією деяких ЗМІ, під час цього засідання вирішиться подальша доля Гончарука на посаді прем'єра.

Джерело: Ракурс


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