Гончарук про ймовірну ротацію міністрів в уряді: Рішення ще “на столі” / Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n134518-my-dumaiemo-pro-pidsylennya-uryadu-rishennya-sche-na-stoli-goncharuk-pro-ymovirnu-rotaciu.html

Ракурс

Олексій Гончарук, який сьогодні під час брифінгу заявив, що жодних заяв про відставку з посади прем'єр-міністра України він станом на понеділок не писав, також прокоментував ситуацію щодо можливого призначення нових міністрів у Кабміні 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Ми думаємо над серйозним підсиленням уряду. Це командне рішення, яке в тому числі залежить, переважно від президента, від позиції колег у парламенті. Яким буде фінальне рішення я би зараз не хотів коментувати, бо воно ще «на столі». Говорити кого плануємо замінити, а кого — ні, трошки зарано, — зазначив Гончарук у відповідь на запитання журналіста щодо можливої відставки Зоряни Скалецької з посади глави МОЗ, а також інших міністрів.

Як раніше писав «Ракурс», у середу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. До порядку денного засідання включено питання про Кабінет міністрів. За інформацією деяких ЗМІ, під час цього засідання вирішиться подальша доля Гончарука на посаді прем'єра.