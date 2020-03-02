Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Гончарук о возможной ротации министров в правительстве: Решение еще «на столе» / Фото: Кабмин

Мы думаем об усилении Кабмина, решение еще «на столе» — Гончарук о возможной ротации министров

2 мар 2020, 11:59
999

Алексей Гончарук, который сегодня во время брифинга заявил, что никаких заявлений об отставке с должности премьер-министра Украины он по состоянию на понедельник не писал, также прокомментировал ситуацию о возможном назначении новых министров в Кабмине 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады.

Мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое в том числе зависит, главным образом от президента, от позиции коллег в парламенте. Каким будет окончательное решение я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще «на столе». Говорить, кого планируем заменить, а кого — нет, немножко рано, — отметил Гончарук в ответ на вопрос журналиста о возможной отставке Зоряны Скалецкий с должности главы Минздрава, а также ротации других министров.

Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня заседания включены вопросы о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, в ходе этого заседания решится дальнейшая судьба Гончарука на посту премьера.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше