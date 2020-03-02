Гончарук о возможной ротации министров в правительстве: Решение еще «на столе» / Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n134518-my-dumaem-ob-usilenii-kabmina-reshenie-esche-na-stole-goncharuk-o-vozmojnoy-rotacii-ministrov.html

Ракурс

Алексей Гончарук, который сегодня во время брифинга заявил, что никаких заявлений об отставке с должности премьер-министра Украины он по состоянию на понедельник не писал, также прокомментировал ситуацию о возможном назначении новых министров в Кабмине 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады.

Мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое в том числе зависит, главным образом от президента, от позиции коллег в парламенте. Каким будет окончательное решение я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще «на столе». Говорить, кого планируем заменить, а кого — нет, немножко рано, — отметил Гончарук в ответ на вопрос журналиста о возможной отставке Зоряны Скалецкий с должности главы Минздрава, а также ротации других министров.

Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня заседания включены вопросы о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, в ходе этого заседания решится дальнейшая судьба Гончарука на посту премьера.