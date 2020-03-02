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Ракурс
Гончарук о своей возможной отставке: Никаких заявлений не писал / Фото: Кабмин

Никаких заявлений не писал — Гончарук о своей возможной отставке

2 мар 2020, 11:32
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Алексей Гончарук прокомментировал вопрос о своей возможной отставке с должности премьер-министра Украины. По словам главы Кабмина, никаких заявлений он, по состоянию на 2 марта, не писал.

Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал… Очевидно у нас будут по этому поводу консультации и с президентом Владимиром Зеленским и с парламентом. На сегодня я больше ничего комментировать не хочу, — заявил Гончарук во время брифинга для СМИ, который состоялся одновременно с заседанием согласительного совета украинского парламента.

Также он призвал журналистов «больше говорить о работе», а не о слухах относительно его отставки 4 марта.

Известно, что в минувшие выходные Гончарук в неофициальной обстановке встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Встреча проходила в одном из столичных ресторанов. Свидетелем разговора стал журналист Кристофер Миллер, который сообщил, что во время разговора упоминалось имя олигарха Игоря Коломойского.

Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня заседания включены вопросы о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, в ходе этого заседания решится дальнейшая судьба Гончарука на посту премьера.

Источник: Ракурс


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