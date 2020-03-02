Премьер Гончарук дает пресс-конференцию (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Гончарук дает пресс-конференцию: трансляция

https://racurs.ua/n134511-premer-goncharuk-daet-press-konferenciu-translyaciya.html

Ракурс

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, сегодня проводит брифинг для СМИ. Информация об этом появилась на сайте Кабинета министров. Брифинг Гончарука запланирован одновременно с заседанием согласительного совета украинского парламента, на котором будут обсуждаться вопросы, предложенные к рассмотрению Верховной Радой 4 марта на требование президента Владимира Зеленского.

Известно, что в минувшие выходные Гончарук в неофициальной обстановке встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Встреча проходила в одном из столичных ресторанов. Свидетелем разговора стал журналист Кристофер Миллер, который сообщил, что во время разговора упоминалось имя олигарха Игоря Коломойского.

Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня заседания включены вопросы о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, в ходе этого заседания решится дальнейшая судьба Гончарука на посту премьера.