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Ракурс
Гончарук дает пресс-конференцию: трансляция

Премьер Гончарук дает пресс-конференцию (ТРАНСЛЯЦИЯ)

2 мар 2020, 11:21
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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, сегодня проводит брифинг для СМИ. Информация об этом появилась на сайте Кабинета министров. Брифинг Гончарука запланирован одновременно с заседанием согласительного совета украинского парламента, на котором будут обсуждаться вопросы, предложенные к рассмотрению Верховной Радой 4 марта на требование президента Владимира Зеленского.

Гончарук дає прес-конференцію: трансляція / Фото: Кабмін

Известно, что в минувшие выходные Гончарук в неофициальной обстановке встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Встреча проходила в одном из столичных ресторанов. Свидетелем разговора стал журналист Кристофер Миллер, который сообщил, что во время разговора упоминалось имя олигарха Игоря Коломойского.

Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня заседания включены вопросы о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, в ходе этого заседания решится дальнейшая судьба Гончарука на посту премьера.

Источник: Ракурс


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