Прем'єр Гончарук дає прес-конференцію (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Гончарук дає прес-конференцію: трансляція / Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n134511-premier-goncharuk-daie-pres-konferenciu-translyaciya.html

Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, сьогодні проводить брифінг для ЗМІ. Інформація про це з’явилася на сайті Кабінету міністрів. Брифінг Гончарука запланований одночасно із засіданням погоджувальної ради українського парламенту, на якій обговорюватимуться питання, запропоновані до розгляду Верховною Радою 4 березня на вимогу президента Володимира Зеленського.

Відомо, що на минулих вихідних Гончарук у неофіційній обстановці зустрівся з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Зустріч проходила в одному зі столичних ресторанів. Свідком розмови став журналіст Крістофер Міллер, який зауважив, що під час розмови згадувалося ім’я олігарха Ігоря Коломойського.

Як раніше писав «Ракурс», у середу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. До порядку денного засідання включено питання про Кабінет міністрів. За інформацією деяких ЗМІ, під час цього засідання вирішиться подальша доля Гончарука на посаді прем'єра.