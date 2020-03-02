Жертвою коронавірусу в Ірані помер перший високопосадовець. Карта: google.com/maps

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В Ірані жертвою коронавірусу став перший чиновник — помер член дорадчого органу при вищому керівнику Ірану (Рада доцільності) Мохаммад Мірмохаммаді.

Посадовець помер 2 березня в лікарні Масих Денешварі в Тегерані. Чоловіка у віці 72 років госпіталізували з підозрою на коронавірус SARS-Cov-2 ще в минулу неділю. Тест на коронавірус дав позитивний результат 24 лютого. Про це 2 березня повідомляє BNOnews у Twitter.

На території Ірану вже 978 осіб заразилися коронавірусом, 55 осіб померли. Ще 175 осіб видужали й були виписані з лікарень.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-Cov-2 у світі наразі зросла до 89 тис. 210 осіб, померли 3 тис. 50 осіб. Поза межами Китаю захворіли 9 тис. 178 осіб, померли 138 осіб. Крім того зросла кількість інфікованих в Італії — до 1 тис. 624 осіб, Південній Кореї — 4 тис. 335 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, в США друга людина померла через зараження новим коронавірусом. Обидва випадки сталися в штаті Вашингтон. Фахівці підтвердили чотири нових випадки зараження в регіоні. Загальна кількість випадків в штаті зросла до 13.