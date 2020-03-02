Жертвой коронавируса в Иране умер первый чиновник. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/n134513-kitayskiy-koronavirus-v-irane-umer-chinovnik-vysshego-ranga-pervye-sluchai-zarajeniya-obnarujili.html

Ракурс

В Иране жертвой коронавируса стал первый чиновник — умер член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности) Мохаммад Мирмохаммади.

Чиновник скончался 2 марта в больнице Масих Денешваре в Тегеране. Мужчину в возрасте 72 лет госпитализировали с подозрением на коронавирус SARS-Cov-2 еще в минувшее воскресенье. Тест на коронавирус дал положительный результат 24 февраля. Об этом 2 марта сообщает BNOnews в Twitter.

На территории Ирана уже 978 человек заразились коронавирусом, 55 человек умерли. Еще 175 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Общее количество инфицированных коронавирусом SARS-Cov-2 в мире в настоящее время выросла до 89 тыс. 210 человек, умерли 3 тыс. 50 человек. За пределами Китая заболели 9 тыс. 178 человек, умерли 138 человек. Кроме того, возросло количество инфицированных в Италии — до 1 тыс. 624 человек, Южной Кореи — 4 тыс. 335 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в США второй человек умер из-за заражения новым коронавирусом. Оба случая произошли в штате Вашингтон. Специалисты подтвердили четыре новых случая заражения в регионе. Общее количество случаев в штате возросло до 13.