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Согласительный совет парламента собрался накануне внеочередной сессии Рады, фото — Батькивщина
Лидеры фракций собрались на согласительный совет накануне внеочередной сессии Рады (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n134508-lidery-frakciy-sobralis-na-soglasitelnyy-sovet-nakanune-vneocherednoy-sessii-rady-translyaciya.htmlРакурс
В понедельник, 2 марта, руководители парламента и фракций собрались на согласительный совет.
Он проходит в условиях, когда Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178−10.
Кроме того, в среду, 4 марта, состоится внеочередная сессия Рады, которую президент внезапно созвал в пятницу. Ожидается, что одним из вопросов повестки дня будет отставка правительства.
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