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Ракурс
Согласительный совет парламента собрался накануне внеочередной сессии Рады, фото — Батькивщина

Лидеры фракций собрались на согласительный совет накануне внеочередной сессии Рады (ТРАНСЛЯЦИЯ)

2 мар 2020, 11:02
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В понедельник, 2 марта, руководители парламента и фракций собрались на согласительный совет.

Он проходит в условиях, когда Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178−10.

Кроме того, в среду, 4 марта, состоится внеочередная сессия Рады, которую президент внезапно созвал в пятницу. Ожидается, что одним из вопросов повестки дня будет отставка правительства.

Источник: Ракурс


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