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Ракурс
Погоджувальна рада парламенту зібралася напередодні позачергової сесії, фото — Батьківщина

Лідери фракцій зібралися на погоджувальну раду напередодні позачергової сесії (ТРАНСЛЯЦІЯ)

2 бер 2020, 11:02
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У понеділок, 2 березня, керівники парламенту та фракцій зібралися на погоджувальну раду.

Вона відбувається в умовах, коли Рада продовжує розглядати правки до законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення № 2178−10.

Крім того, у середу, 4 березня, відбудеться позачергова сесія Ради, яку президент раптово скликав у п’ятницю. Очікується, що одним із питань порядку денного буде відставка уряду.

Джерело: Ракурс


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