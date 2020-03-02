Коронавирус шагает Штатами и сорвал саммит АСЕАН - США, скриншот онлайн-карты

https://racurs.ua/n134505-koronavirus-shagaet-shtatami-i-sorval-sammit-asean-ssha-karta.html

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В США второй человек умер из-за заражения новым коронавирусом. Оба случая произошли в штате Вашингтон.

Специалисты подтвердили четыре новых случая заражения COVID-19 в Вашингтоне, сообщает в Твиттер ресурс BNO. Общее количество случаев в штате выросла до 13. Трое пациентов в возрасте от 70 до 90 лет находятся в тяжелом состоянии.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксировали также в штатах Нью-Йорк и Род-Айленд. В частности, медики предполагают, что женщина в возрасте от 30 до 40 лет заразилась, когда ездила в Иран. А мужчина в возрасте старше 40 лет недавно вернулся из поездки в Европу, которая включала в себя посещение Италии, Франции и Испании. Специалисты также следят за состоянием 40 человек, ранее контактировавших с указанным человеком.

Согласно оценкам The New York Times, на территории США находятся более 80 человек, которые точно или вероятно заразились коронавирусом.

В целом количество стран, где выявлено коронавирус, достигла 65. О первых случаях заражения вчера рассказали в Чехии и Доминиканской Республике. Число жертв в Китае возросло за сутки на 42 человека (всего — 2912).

Токио не исключает объявления чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Сейчас в Японии зафиксировали 961 случай заражения. Правительство начало юридическую подготовку к возможному объялению чрезвычайной ситуации в стране, а также к внедрению пакета дополнительной экономической помощи мелкому и среднему бизнесу в связи с распространением инфекции на сумму более 2,5 млрд долл.

Между тем премьер Камбоджи подтвердил перенос саммита АСЕАН — США. Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должен был состоятся 14 марта в Лас-Вегасе, но Трамп высказался за его отсрочку.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)